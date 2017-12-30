预告：12月31日晚直播六档跨年晚会

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新浪娱乐讯 2017-2018跨年，将有多家卫视分别在30日、31日、1日送上晚会大餐。范冰冰、吴亦凡、赵丽颖、杨幂、TFBOYS、张杰、关晓彤都将加盟，堪称半个娱乐圈都请来了。新浪娱乐将同步图文直播整场晚会，欢迎网友届时收看。

》》点击进入图文直播间（届时将开启）

浙江卫视：12月30日 19点30分

明星阵容：baby、陈赫、郑恺、李晨、迪丽热巴、王祖蓝、李亚男、SHE、Twins、天佑、庾澄庆、李宇春、梁静茹、蔡依林、邓紫棋、林俊杰、张靓颖、羽泉、迪玛希、陈伟霆等。

1、奔跑兄弟团邓超、鹿晗父子自己过跨年去了吗？

2、SHE、Twins再合体，掀起回忆杀！

3、梦想歌声团打擂，林俊杰、张靓颖、羽泉

湖南卫视：12月31号19：30（直播）

明星阵容： TFBOYS、林忆莲、韩红、华晨宇、Hebe、关晓彤、周笔畅、王宝强、刘昊然、狮子合唱团、罗志祥、邓伦、白敬亭、陈翔、胡一天、杨洋、张惠妹等。

1、白敬亭、胡一天、杨洋、刘昊然鲜肉少年看个够。

2、TFBOYS不仅有新歌首唱，还有单人Solo！

3、华晨宇演唱时舞台融入3D虚拟元素，科幻感十足

江苏卫视：12月 31号 19：30（直播）

明星阵容：SNH48、赵丽颖、吴亦凡、李易峰、毛不易、张碧晨、梁咏琪、汪苏泷、李宇春、李宗盛、张信哲、周华健、陈慧娴、PG-ONE、GAI、艾福杰尼、VAVA、江疏影、邓紫棋、刘涛、潘玮柏等。

1、赵丽颖首次加盟，或将献主持首秀，还会和两个神秘嘉宾表演

2、《中国有嘻哈》团合体，吴亦凡、潘玮柏两大导师带着PG ONE、GAI、艾福杰尼、vava掀起嘻哈盛宴

东方卫视：12月 31号19：30（直播）

明星阵容：毛阿敏、陈伟霆、贾乃亮、李小璐、王凯、马天宇、王大陆、张杰、莫文蔚、欧阳靖、王力宏、韩雪、容祖儿、杨幂、林宥嘉、郭富城、范冰冰、高云翔、TT、古巨基等。

1、 养眼：杨幂、范冰冰、韩雪女神同台

2、 听歌：张杰这次没在湖南跨年，王力宏、莫文蔚、林宥嘉好歌不停

中央电视台1套：12月31号 20：00

明星阵容：张艺兴、孙杨、陈建斌、蒋勤勤、张丹峰、洪欣、沙溢、胡可、安吉、小鱼儿、钟汉良、李沁、刘嘉玲、秦海璐、徐帆、黄婷婷、方大同、张碧晨、大张伟、陈粒等。

1、 甜蜜：陈建斌蒋勤勤、张丹峰洪欣、沙溢胡可，还附赠“鲫鱼兄弟”，全家总动员！

2、 吸粉：张艺兴、钟汉良不同年龄段男神展歌喉舞技

北京卫视：12月31日 19：30

明星阵容：朴树、窦靖童、刘欢、潘粤明、韩红、王力宏、韩庚、杨坤、张继科、孙杨、宁泽涛、崔健、齐秦、谭维维、许巍、黑豹乐队、郝云、吴敏霞、关晓彤等。

1、 朴树、窦靖童跨年首秀，期待！

2、 潘粤明火了之后再来北京台飚歌技

3、 张继科、孙杨、宁泽涛、吴敏霞运动员跨界

四川卫视：12月31日 20：30（直播）

明星阵容：羽泉、李健、黄绮珊、陈明、凤凰传奇、王铮亮、李斯丹妮、李玉刚、张靓颖等。

1、 音乐诗人李健来四川吟唱；

2、 张靓颖首次回家乡跨年，工作回家两不误。

安徽卫视：1月1日

明星阵容：张嘉译、马伊琍、景甜、秦海璐、雷佳音、王珞丹、邓伦、胡一天、张若昀、唐艺昕、郑恺、吴秀波、陆毅、林依晨、潘粤明、张碧晨、高亚麟、袁泉、吴越、任重、万茜、蒋雯丽、李沁、孙怡、蒋雯丽、翟天临、许魏洲、俞灏明、侯鸿亮、胡静等

1、《我的前半生》剧组马伊琍、袁泉、雷佳音等齐聚；

2、《人民的名义》陆毅、胡静等再合体

3、张若昀唐艺昕是否会高甜撒糖

(责编：公莫舞)